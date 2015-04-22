Британская полиция арестовала трейдера, обвалившего рынки в «черный четверг»

В Великобритании полиция арестовала биржевого трейдера Навиндера Сингха Сарао по подозрению в манипуляциях на фондовом рынке, передает Би-би-си.

Арест был произведен по запросу американских властей.

Министерство юстиции США подозревает трейдера в провоцировании так называемого «черного четверга», который произошел 6 мая 2010 года.

Тогда фондовый индекс Dow Jones рухнул на 600 пунктов за пять минут.

В Минюсте уверены, что Сарао занимался имитацией сделок, чтобы вызвать искусственные колебания в процессе биржевых торгов.

Американские правоохранители полагают, что это принесло ему 40 млн долларов за пять лет.