Британская полиция арестовала трейдера, обвалившего рынки в «черный четверг»
09:29, 22 апреля 2015Фондовый рынок
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Арест был произведен по запросу американских властей
REUTERS
В Великобритании полиция арестовала биржевого трейдера Навиндера Сингха Сарао по подозрению в манипуляциях на фондовом рынке, передает Би-би-си.
Арест был произведен по запросу американских властей.
Министерство юстиции США подозревает трейдера в провоцировании так называемого «черного четверга», который произошел 6 мая 2010 года.
Тогда фондовый индекс Dow Jones рухнул на 600 пунктов за пять минут.
В Минюсте уверены, что Сарао занимался имитацией сделок, чтобы вызвать искусственные колебания в процессе биржевых торгов.
Американские правоохранители полагают, что это принесло ему 40 млн долларов за пять лет.
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