«Укрэксимбанк» хочет до 23 апреля решить вопрос реструктуризации $750 миллионов долга

«Укрэксимбанк» рекомендовал кредиторам провести голосование за предложенные им условия реструктуризации своих евробондов на 750 млн долл. с погашением в апреле 2015 года до 9 утра (по Лондонскому времени) 23 апреля, сообщается на сайте банка.

Банк сообщил, что обсудил с кредиторами предложенные им условия реструктуризации своих евробондов на 750 млн долл. с погашением в апреле 2015 года.

«Держателям облигаций «Укрэксимбанка рекомендуется проголосовать до 9 утра (по Лондонскому времени) 23 апреля», - говорится в сообщении.

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По информации банка, кворум для легитимности решения кредиторов составляет треть их общего количества или голоса держателей облигаций на 250 млн долл. из 750 млн долл. Из этого количества голосов для принятия положительного решения необходимо одобрение кредиторов – держателей долга на 75%.

Ранее, 21 апреля, «Укрэксимбанк» предложил держателям своих еврооблигаций со сроком погашения 27 апреля 2015 года механизм их реструктуризации на условиях погашения 50% основной суммы долга до 27 апреля 2019 года и оставшейся суммы основного долга - в течение 6 лет равными полугодовыми платежами, начиная 27 октября 2019 года до окончательного погашения 27 апреля 2022 года. Одновременно, банк предложил с 27 апреля повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман назвал предложенные банком условия реструктуризации адекватными и высказал предположение, что кредиторы его поддержат. «Предложения адекватные. Инвесторы наверняка проголосуют «за». «Укрэксимбанк» избежит дефолта и не будет мешать вести переговоры Украине», - написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал УНИАН, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. «Укрэксимбанк» заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций 27 марта текущего года.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.