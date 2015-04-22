Украина хочет договориться с кредиторами до приезда миссии МВФ в конце мая

Министерство финансов Украины ожидает достичь договоренности с основными кредиторами страны по реструктуризации части государственного долга, включающей платежи по государственным и квазигосударственным евробондам, к приезду миссии Международного валютного фонда, запланированному на конец мая.

Об этом в ходе заседания правительства сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы к визиту миссии МВФ ожидаем договоренность с кредиторами по внешнему долгу и реструктуризации долга, которая нам очень необходима. Мы ждем конструктивного подхода. И кредиторы идут на сотрудничество с нами», - сказала Яресько.

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«Миссию МВФ мы ждем в конце мая. И до этого времени есть ряд мер и реформ, которые необходимо выполнить. Нам тут нужна поддержка коалиции по каждому из решений», - добавила министр.

Она также подчеркнула, что Украина находится в «хорошей ситуации». «Мы ждем уже со следующего года выполнения прогнозов по росту ВВП», - сказала Яресько.

Программа кредитования украинской экономики была одобрена Фондом в марте текущего года в объеме 17,5 млрд долл. Тогда же, в марте, Украина получила первый транш кредита в объеме 5 млрд долл.