Акции «Газпрома» подешевели почти на 3% после обвинений Еврокомиссии

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже упала, после того как стало известно о претензиях к компании со стороны Еврокомиссии. На минимуме стоимость бумаг опустилась до 150,83 руб. за акцию, что почти на 3% ниже уровня закрытия вчерашних торгов, пишет РБК.

В результате бумаги «Газпрома» стали одним из главных драйверов сегодняшнего снижения российских фондовых индексов. К 13:20 мск рублевый индекс ММВБ опустился до 1686,38 пункта, что на 1,4% ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Одновременно с этим «валютный» индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов.

Ранее сегодня стало известно, что Еврокомиссия официально предъявила «Газпрому» претензии в рамках антимонопольного расследования, начатого еще в 2012 году. Российскую компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке газа.

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Расследование ведется Еврокомиссией в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Штраф за нарушение норм конкуренции может составить до 10% от годового оборота компании на этом рынке.