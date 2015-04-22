Порошенко: Украина будет использовать опыт Франции в прозрачной приватизации

Украина будет использовать опыт Франции для проведения прозрачной приватизации.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже.

"Приватизация также обсуждалась. Мы говорили об использовании опыта Бюро экспертизы Франции для того, чтобы использовать в Украине и проводить приватизацию как можно прозрачнее и эффективнее", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина готовит масштабную продажу государственніх компаний. По словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, список объектов для приватизации на 2015 и 2016 годы будет подготовлен и опубликован в ближайшее время.

«Сейчас идет дискуссия с парламентариями и администрацией президента, там, в принципе, детали уточняются, и уже в ближайшее время вы все увидите этот список на 2015 и 2016 годы», - сказал он.

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По словам министра, подготовки этого документа ожидают международные инвесторы, которые готовы рассматривать возможность участия в приватизации.

Ранее Абромавичус заявлял, что Минэкономразвития намерено не только внести на рассмотрение Кабинета министров перечень предприятий, готовящихся к приватизации в ближайшее время, но также внести изменения в процедуру организации продажи активов. При этом министр отмечал, что провести приватизацию необходимо с максимальной выгодой и желательно с участием западных инвесторов, которые уже сейчас заинтересованы в аграрных активах, инфраструктурных объектах, объектах энергетики и других.