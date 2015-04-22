«Укртелеком» Ахметова не смог одолжить 300 миллионов гривень

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» не смог привлечь средства в результате размещения облигаций серии «S» общей номинальной стоимостью 300 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, оператору не удалось продать ни одной из 6 тыс. ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года «Укртелеком» зарегистрировала выпуск и проспект эмиссии четырех серий процентных облигаций на общую сумму 1,4 млрд грн – серии «S» на сумму 300 млн грн, серии «T» на сумму 400 млн грн, серии «U» на сумму 300 млн и серии «V» на сумму 400 млн грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 50 тыс. грн за штуку.

Размещение облигаций проводилось до 18 марта 2015 года на фондовой бирже ПФТС. Процентный доход на первый-четвертый процентные периоды для серий «S» и «T» был установлен в размере 16,5% годовых (2,057 тыс. грн на одну облигацию). Такой же процентный доход был установлен на первый-шестой процентные периоды для серий «U» и «V».

Погашение облигаций планировалось с 11 по 15 марта 2020 года для облигаций серии «S», с 10 по 14 июня 2020 года - для серии «T», с 9 по 13 сентября 2020 года - для серии «U» и с 9 по 13 декабря 2020 года - для серии «V».

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«Укртелеком» планировал использовать привлеченные средства в полном объеме (100%) на пополнение оборотных средств для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой инфраструктуры.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).