Комиссия Рады обратится в КС и ГПУ относительно законности приватизации «Укррудпрома»

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации приняла решение обратиться в Конституционный суд Украины относительно признания закона Украины об особенностях приватизации государственной акционерной холдинговой компании «Укррудпром» неконституционным.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение комиссия приняла в ходе сегодняшнего заседания.

Спецкомиссия по приватизации также приняла решение обратиться к генеральному прокурору Украины относительно обеспечения всестороннего расследования приватизации «Укррудпрома».

Комиссия также приняла решение об оценке приватизируемых активов.

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Спецкомиссия по вопросам приватизации также решила, что действие по организации приватизации и приватизация «Укррудпрома» имеют признаки криминальных действий и требуют расследования.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство относительно приватизации государственной акционерной холдинговой компании «Укррудпром». По информации председателя комиссии Бориса Филатова, уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ранее спецкомиссия Верховной Рады по вопросам приватизации уже приняла решение проверить законность приватизации «Укррудпрома», а также таких объектов как «Укртелеком», Одесский припортовый завод и пр.