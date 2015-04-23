НБУ оштрафовал акционера «Альфа Банка» за покупку «Банка Кипра» без согласования

Согласно сообщению на сайте НБУ, размер штрафа составил 0,1% от уставного капитала «Неос Банка» по состоянию на дату правонарушения.

В сообщении отмечается, что при определении размера штрафа регулятор принял во внимание признание правонарушителем факта совершения правонарушения и его готовность принять неотложные меры для устранения последствий.

«Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры воздействия, в том числе наложение максимальных предусмотренных законом штрафов в отношении нарушителей банковского законодательства, которые получили предупреждения о необходимости устранения правонарушения, но продолжают игнорировать предписания регулятора, " – цитируются в сообщении слова директора департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. 8 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.

Акционеры «Альфа-Банка» (Украина) 17 апреля 2014 года закрыли сделку с Bank of Cyprus Group по покупке 99,77% акций украинского «Банка Кипра» и кредитного портфеля, выданного группой «Банка Кипра» украинским заемщикам.

Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 млн евро.