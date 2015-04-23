НБУ оштрафовал акционера «Альфа Банка» за покупку «Банка Кипра» без согласования
Национальный банк Украины оштрафовал компанию ABH Ukraine Limited, которая является единственным акционером «Альфа Банка», за приобретение «Банка Кипра» (нынешнее название – «Неос Банк») без согласования с регулятором.
Согласно сообщению на сайте НБУ, размер штрафа составил 0,1% от уставного капитала «Неос Банка» по состоянию на дату правонарушения.
В сообщении отмечается, что при определении размера штрафа регулятор принял во внимание признание правонарушителем факта совершения правонарушения и его готовность принять неотложные меры для устранения последствий.
«Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры воздействия, в том числе наложение максимальных предусмотренных законом штрафов в отношении нарушителей банковского законодательства, которые получили предупреждения о необходимости устранения правонарушения, но продолжают игнорировать предписания регулятора, " – цитируются в сообщении слова директора департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. 8 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.
Акционеры «Альфа-Банка» (Украина) 17 апреля 2014 года закрыли сделку с Bank of Cyprus Group по покупке 99,77% акций украинского «Банка Кипра» и кредитного портфеля, выданного группой «Банка Кипра» украинским заемщикам.
Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 млн евро.