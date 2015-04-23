Фонд госимущества решил выполнить план приватизации путем продажи Одесского припортового завода и Центрэнерго

План поступлений от приватизации в этом году можно выполнить, реализовав всего два объекта - Одесский припортовый завод (ОПЗ) и "Центрэнерго".

Об этом сказал исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Парфененко в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации 22 апреля.

По его словам, реализационная цена ОПЗ может составить около 400 млн долларов, что в пересчете по существующему сегодня валютному курсу позволит покрыть значительную часть установленного на этот год плана поступлений от приватизации. Значительную сумму также можно будет получить от реализации акций "Центрэнерго", которым сегодня, по информации Парфененко, интересуются как украинские, так и иностранные инвесторы.

Читайте такжеАбромавичус обещает обнародовать список объектов приватизации на 2015 и 2016 годы "в ближайшее время"В то же время и.о. председателя ФГИУ отметил, что если приватизационные конкурсы по данным объектам будут объявлены в мае, то деньги от реализованных акций можно будет получить только к концу года. "В лучшем случае деньги будут под елку", - сказал он. В случае если конкурсы будут объявлены позже, то средства от продаж поступят в бюджет уже в следующем году, подчеркнул Парфененко.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд грн. Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-марта составили около 103 млн грн, что составляет 0,63% установленного на текущий год плана.