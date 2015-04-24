Лагард заверила Порошенко, что поддержит реструктуризацию украинских долгов
00:38, 24 апреля 2015Фондовый рынок
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард настаивает на полной поддержке Украины на пути реформ.
REUTERS
Кристин Лагард отметила личную роль Порошенко и его команды в реформировании страны и подчеркнула полную поддержку Украины на пути реформ.
«Это единственный шанс для нас, чтобы построить конкурентоспособную и сильную Украину», -- заявил в ответ глава Украинского государства.
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Порошенко проинформировал о ходе украинских реформ и подчеркнул, что они направлены на обеспечение прозрачности и стабилизации экономики Украины.
Директор-распорядитель МВФ подтвердила полную поддержку в реструктуризации долговых обязательств Украины.
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