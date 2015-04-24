Лагард заверила Порошенко, что поддержит реструктуризацию украинских долгов

Кристин Лагард отметила личную роль Порошенко и его команды в реформировании страны и подчеркнула полную поддержку Украины на пути реформ.

«Это единственный шанс для нас, чтобы построить конкурентоспособную и сильную Украину», -- заявил в ответ глава Украинского государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина продемонстрировала прогресс в реализации экономических реформ - Лагард

Порошенко проинформировал о ходе украинских реформ и подчеркнул, что они направлены на обеспечение прозрачности и стабилизации экономики Украины.

Директор-распорядитель МВФ подтвердила полную поддержку в реструктуризации долговых обязательств Украины.