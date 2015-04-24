Яресько назвала приемлемые для Украины условия реструктуризации долгов

Для проведения реструктуризации внешних долгов Украины в рамках программы с Международным валютным фондом необходимо обеспечить как пролонгацию сроков погашения долга, так и снижение основной суммы долга и купона.

Об этом министр финансов Украины Наталия Яресько написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметила, что оптимистично настроена достичь согласия с кредиторами до следующего пересмотра программы МВФ в мае.

За лаштунками Весняних зустрічей МВФ і Світового Банку на минулому тижні, я була рада обговорити з журналістом CNN Мегі ... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on 23 квітня 2015 р.

«Любая сделка должна решать вопрос нашей финансовой ликвидности и платежеспособности, чтобы мы смогли выполнить все требования, предусмотренные программой сотрудничества с МВФ. Необходимо будет обеспечить определенную комбинацию как удлинения сроков погашения долга, так и снижения основной суммы долга и купона», - написала Яресько.

По ее словам, Украина и ее кредиторы заинтересованы в достижении решения, которое позволит нашей стране выдержать любые потенциальные экономические потрясения.

Ранее, 22 апреля, один из участников переговоров о реструктуризации, государственный «Укрэксимбанк», обнародовал данные об ожидаемых источниках экономии для платежного баланса Украины в 2015 году. Согласно этим данным, украинская сторона в рамках переговоров о реструктуризации рассчитывает в 2015 году сэкономить по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл. В том числе в перечень бумаг вошли правительственные облигации на 500 млн долл., 644,220 млн долл. и 3 млрд долл. (выкупленные Российской Федерацией), муниципальные облигации Киева на 250 млн долл., облигации «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. и займы других государственных структур на общую сумму 225,543 млн долл.

«Укрэксимбанк» в рамках переговоров предложил держателям своих еврооблигаций со сроком погашения 27 апреля 2015 года механизм их реструктуризации на условиях погашения 50% основной суммы долга до 27 апреля 2019 года и оставшейся суммы основного долга - в течение 6 лет равными полугодовыми платежами, начиная 27 октября 2019 года до окончательного погашения 27 апреля 2022 года. Одновременно, банк предложил с 27 апреля повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.

Читайте такжеЛагард заверила Порошенко, что поддержит реструктуризацию украинских долговКак сообщал УНИАН, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. «Укрэксимбанк» заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций 27 марта текущего года.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.