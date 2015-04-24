Американский индекс Nasdaq достиг нового исторического максимума с 2000 года

Американский фондовый индекс технологических компаний Nasdaq завершил торги четверга на новом историческом максимуме впервые с 2000 года, сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, Nasdaq Composite поднялся на 0,41%, Dow Jones - на 0,11%, а S&P 500 - на 0,24%, достигнув во время торгов абсолютного максимума.

Акции Apple Inc выросли на 0,8%, а Google Inc - на 1,5%.

Как отмечает Reuters, стратеги видят потенциал дальнейшего роста рынка Nasdaq.

Как отметил управляющий директор AllianzGI Global Technology Уолтер Прайс, в 2000 году "многие быстрорастущие компании торговались с коэффициентом 200-300 к прибыли будущего года". "Сейчас ничего подобного. Ситуация совершенно иная, чем в 2000 году", - отметил он.