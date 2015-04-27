Fitch понизило суверенный рейтинг Японии

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Японии в иностранной и национальной валютах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В частности, рейтинг был понижен с "A+" до "А". Прогноз по рейтингу - стабильный.

Читайте такжеЯпонии впервые за три года удалось выйти в положительный торговый балансСнижение рейтинга произошло из-за того, что японское правительство не включило в госбюджет на текущий финансовый год меры по замещению повышения налога на потребление.

Ранее Moody`s изменило в сторону понижения суверенный рейтинг Японии. В частности, теперь он оценивается на уровне "А1" против ранее установленного "Aa3".