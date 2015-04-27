«Укрэксимбанк» договорился с кредиторами о реструктуризации $750 миллионов долга

Государственный «Укрэксимбанк» договорился с кредиторами о реструктуризации своих евробондов на 750 млн долл., срок погашения по которым наступает сегодня, 27 апреля, сообщили УНИАН несколько источников на финансовом рынке.

По информации одного из собеседников агентства, кредиторы согласились продлить банку срок погашения по евробондам на 750 млн долл., однако окончательные условия, в том числе срок пролонгации и повышение ставки по облигациям, еще не обнародованы.

«Информация будет известна в ближайшее время. Переговоры завершились в 10 часов по лондонскому времени или в 12.00 – по киевскому, но пока их результаты не известны», - сказал другой собеседник агентства. По его словам, вероятнее всего, кредиторы поддержат предложение банка реструктуризировать еврооблигации, но условия могут отличаться от предложенных банком.

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Согласно сообщению «Укрэксимбанка», опубликованному на его сайте, сегодня, 27 апреля, решением большинства держатели еврооблигаций банка согласились предоставить отсрочку их погашения на 3 месяца. «Держатели облигаций согласились продлить срок погашения облигаций и лежащего в их основе кредита до 27 июля 2015 года», - говорится в сообщении.

Также банк сообщил, что намерен продолжить добиваться реструктуризации облигаций на предложенных им ранее условиях. «Как банк объявил ранее, мы намерены в трехмесячный период продолжить искать пути реструктуризации облигаций на условиях, которые мы объявили на прошлой неделе. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с держателями облигаций в ближайшие три месяца», - приводятся в сообщении слова главы правления банка Александра Гриценко.

Ранее, 21 апреля, «Укрэксимбанк» предложил держателям своих еврооблигаций на 750 млн долл. со сроком погашения 27 апреля 2015 года перенести погашение 50% основной суммы долга на апрель 2019 года, оставшейся суммы – разбить на равные полугодовые платежи с октября 2019 по апрель 2022 года. Одновременно банк предложил повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.

Эксперты называли предложенные банком условия реструктуризации адекватными и прогнозировали, что кредиторы их поддержат, что позволит банку избежать дефолта и не мешать дальнейшим переговорам Украины по реструктуризации еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. «Укрэксимбанк» заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций 27 марта текущего года.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.