Apple бьет рекорды: чистая прибыль компании выросла на 36%

Чистая прибыль американской корпорации Apple за первое полугодие 2014-2015 финансового года, завершившееся 28 марта, составила 31,593 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 35,6%, передает ПРАЙМ со ссылкой на отчет компании.

При пересчете на акцию прибыль за два квартала составила 5,39 доллара против 3,74 доллара годом ранее. Продажи Apple за полгода составили 132,6 млрд долларов против 103,24 млрд годом ранее.

Руководство Apple заявило, что второй квартал был самым лучшим за всю историю компании. Так, чистая прибыль составила 13,569 млрд долларов, увеличившись на 32,7%.

Читайте также"Умные" часы Apple Watch за $ 349 раскупили в первые минуты онлайн-заказов В пересчете на акцию доход составил 2,33 доллара, что на 40,3% выше показателя годичной давности. При этом аналитики ожидали показателя лишь на уровне 2,16 доллара. Продажи оказались на уровне 58,01 млрд долларов против 45,646 млрд долларов годом ранее.

"Мы в восторге от продолжившегося укрепления iPhone, Mac и App Store, которые обеспечили нам лучшие квартальные результаты, чем когда-либо", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Он отметил, что компания ждет яркого старта свободной продажи "умных часов" Apple Watch, которая начнется в июне. На настоящий момент приобрести этот гаджет можно лишь по предварительному заказу.