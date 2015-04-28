Порошенко: реприватизации не будет, но разрушить монополию "маленькой группы бизнесменов" нужно
Президент высказался по вопросу пересмотра приватизации.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что пересмотр предыдущей приватизации не готовится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на Международной конференции на поддержку Украины во вторник в Киеве.
"Мы также пересматриваем сейчас перечень государственных предприятий, которые должны пойти на масштабную программу приватизации", - сказал он.
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"Суть этого процесса очень проста - мы не готовимся к тому, чтобы пересмотреть предыдущую приватизацию. Несмотря на призывы общества, мы не делаем этого, но мы должны разрушить монополию маленькой группы бизнесменов", - сказал Порошенко.