Порошенко: реприватизации не будет, но разрушить монополию "маленькой группы бизнесменов" нужно

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что пересмотр предыдущей приватизации не готовится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на Международной конференции на поддержку Украины во вторник в Киеве.

"Мы также пересматриваем сейчас перечень государственных предприятий, которые должны пойти на масштабную программу приватизации", - сказал он.

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"Суть этого процесса очень проста - мы не готовимся к тому, чтобы пересмотреть предыдущую приватизацию. Несмотря на призывы общества, мы не делаем этого, но мы должны разрушить монополию маленькой группы бизнесменов", - сказал Порошенко.