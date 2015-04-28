Российский рубль продолжил падение

На торгах во вторник, 28 апреля, евро и доллар укрепляются по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара уже вырос на 45 коп. - до 52,42 руб.

Курс евро поднялся на 32 коп. - до 56,99 руб.

Читайте такжеВ России хотят перевести экспорт на рубли и снизить хождение инвалютыКроме того, обвалились и бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE), в лидерах падения - Сбербанк (депозитарные расписки Сбербанка упали на 3,44% - до 5,72 доллара). Цена бумаг "Роснефти" опустилась на 3,25% - до 4,86 доллара, ЛУКОЙЛа на 2,68% - до 50,70 доллара за бумагу, "Газпром нефти" - на 1,43%, до 13,80 доллара за бумагу, "Газпрома" на 2,95%, до 5,78 доллара.