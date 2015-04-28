Украина в случае успешной реструктуризации долга может получить еще $15 миллиардов

Украина рассчитывает провести конструктивные переговоры с кредиторами по реструктуризации части госдолга, поскольку это является одним из условий выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, сказал в интервью журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул: Украина рассчитывает, что кредиторы пойдут навстречу нашей стране и станут не столько кредиторами, сколько помощниками Украины, готовыми поддержать ее.

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«Финансовая помощь – это не гранты, это кредиты. Пусть с меньшим процентом и большим сроком обслуживания. Но это кредиты. И их можно заместить новыми выплатами нашим кредиторам, - сказал Яценюк. – Мы получили 17,5 млрд долл. от МВФ и еще 7,5 млрд долл. от других наших партнеров. Еще 15 млрд долл. мы можем получить от удачного проведения долговых операций (реструктуризации долга - УНИАН). И тут успех во многом зависит от конструктивного сотрудничества Украины с кредиторами. Однако он целиком вписывается в программу сотрудничества Украины с МВФ».

При этом Яценюк напомнил, что 27 апреля Украина сделала первый шаг к успешной реструктуризации долга путем достижения компромисса по реструктуризации бондов "Укрэксимбанка".

Как сообщал УНИАН, Государственный «Укрэксимбанк» договорился с кредиторами о реструктуризации своих евробондов на 750 млн долл., срок погашения по которым наступил 27 апреля. Кредиторы согласились продлить банку срок погашения по евробондам, однако окончательные условия, в том числе срок пролонгации и повышение ставки по облигациям, еще не обнародованы.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие пока является неприемлемым для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.