Яценюк хочет запретить российским компаниям участвовать в украинской приватизации

Кабинет министров Украины в рамках проведения масштабной приватизации объектов государственной собственности предлагает запретить российским компаниям и структурам, связанным каким-либо образом с финансированием терроризма и сепаратизма на востоке Украины, участвовать в приватизации украинских объектов государственной собственности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Международной конференции в поддержку Украины, проходящей в Киеве.

«Наибольший объем инвестиций придет тогда, когда будет принят закон о приватизации объектов госсобственности. И тут есть два ключевых вопроса, которые должны быть в этом законе: исключительно прозрачная приватизация – без каких-либо фиктивных ограничений, которые всегда были тогда, когда объект готовили под конкретного покупателя. И второе: Кабмин предложил запретить Российской Федерации и любым лицам, связанным с Российской Федерацией (и финансированием сепаратизма - УНИАН) принимать участие в приватизации объектов государственной собственности».

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Ранее вице-президент США Джозеф Байден также отмечал, что санкции, введенные большинством развитых стран мира против России в ответ на ее агрессию против Украины, должны быть продлены.