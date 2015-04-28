Министр экономики инициирует корпоратизацию крупнейших госкомпаний

Топ-100 государственных предприятий, занимающих 90% государственного сектора экономики, за 9 месяцев 2014 года аккумулировали 80 млрд грн убытка, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на Международной конференции в поддержку Украины, проходящей в Киеве.

«Жестокая реальность показывает, что эти компании за первые 9 месяцев 2014 года аккумулировали убытки в размере до 80 млрд грн», - сказал он.

По словам министра, указанные предприятия по размеру и качеству активов должны были бы приносить большую прибыль.

Также Абромавичус отметил, что за первые 9 месяцев 2014 года топовые госпредприятия выплатили лишь 500 млн грн дивидендов в государственный бюджет, что эквивалентно процентной ставке в менее чем 2%.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что государственные активы сильно недооценены и при проведении соответствующего аудита и корпоратизации смогут стать чрезвычайно привлекательными для зарубежных инвесторов.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках реформы системы управления государственными предприятиями объявил о принципе поиска руководителей госкомпаний на открытых конкурсах. Перечень требований к кандидатам публикуется на сайтах профильных министерств. В частности, Минэкономразвития проводит конкурсы на замещение руководителей порядка 77 компаний, включая авиационный госконцерн «Антонов», Минагропрод – по 37 компаниям. Аналогичные конкурсы будут проводиться и по энергетическим компаниям, включая «Укрнафту», «Укртранснафту» и другие.

Принцип конкурсного отбора руководителей используется и в отношении органов власти. В начале апреля по поручению правительства Министерство финансов проведет открытый конкурс на вакансию главы Государственной фискальной службы. Предыдущее руководство ГФС было отстранено от выполнения обязанностей для проведения широкого служебного расследования, а затем уволено по решению правительства.