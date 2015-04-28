Украина в мае выпустит евробонды на $1 миллиард под гарантии США

Украина намерена осуществить выпуск евробондов в сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в середине или в конце мая, сообщала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«США намерены выделить нам 2 млрд долл. кредитных гарантий. 1 млрд долл. мы получим уже в ближайшее время, возможно, на этой неделе или в начале следующей. Это означает, что под эти гарантии мы осуществим выпуск бондов, - сказала Яресько. - Выпуск будет осуществлен после праздников. Вероятно, в середине или конце мая, точной даты я пока не назову».

При этом, отвечая на вопрос о том, как выпуск бондов сопоставим с проведением переговоров по реструктуризации, Яресько отметила: «А это (реструктуризация и выпуск бумаг – УНИАН) – часть общей программы поддержки Украины со стороны иностранных партнеров. Это часть того зонтика в 40 млрд долл., который нам был открыт (после одобрения программы сотрудничества с МВФ – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

В марте текущего года министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Министерство финансов Украины планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США в апреле-мае.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.

Сегодня, 28 апреля, вице-президент США Джозеф Байден отметил, что правительство Соединенных Штатов Америки в рамках выполнения заявленных ранее обещаний предоставить Украине финансовую помощь планирует в ближайшие дни выделить нашей стране 1 млрд долл. государственных гарантий.