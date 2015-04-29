Twitter теряет позиции на рынке: акции компании обрушились на 20%

Акции американской компании Twitter обрушились на 20% на фоне публикации квартального отчета, передает «Газета.Ru» со ссылкой на CNBC.

Но сначала информация о показателях квартального отчета появилась в твиттере службы финансовой разведки Selerity, акции компании сразу же упали на 4%: стоимость одной акции составила $48,96, опустившись на $2,70.

Читайте такжеGoogle поднялась на второе место в списке самых дорогих компанийЧерез 25 минут компания официально опубликовала отчет, показатели были теме же. Согласно отчету, выручка Twitter за второй квартал составила $436 млн.