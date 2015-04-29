По подсчетам экспертов, капитализация Apple в этом году превысит $1 триллион

Капитализация американской корпорации Apple Inc. в 2015 году может превысить $1 трлн, передает Market Watch со ссылкой на вывод аналитиков Cantor Fitzgerald.

Аналитики улучшили прогноз котировок акций Apple до $195 за одну ценную бумагу с $180. Таким образом, капитализация компании может составить $1,1 трлн.

Читайте такжеApple построит в Китае солнечные электростанцииАналитики также констатируют, что в данный момент Apple Inc. переживает коренные изменения формата разработок.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Apple, ее чистая прибыль за первое полугодие 2014-2015 финансового года, завершившееся 28 марта, составила 31,593 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 35,6%. Продажи Apple за полгода составили 132,6 млрд долларов против 103,24 млрд годом ранее. Руководство Apple заявило, что второй квартал был самым лучшим за всю историю компании - чистая прибыль составила 13,569 млрд долларов, увеличившись на 32,7%.

"Мы в восторге от продолжившегося укрепления iPhone, Mac и App Store, которые обеспечили нам лучшие квартальные результаты, чем когда-либо", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Он отметил, что компания ждет яркого старта свободной продажи "умных часов" Apple Watch, которая начнется в июне.