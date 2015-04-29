Fitch снизило рейтинг «Укрэксимбанка» до уровня «RD» - ограниченный дефолт

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «Укрэксимбанка» до уровня «RD» (Restricted Default - ограниченный дефолт - УНИАН) с «С», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, понижение рейтингов последовало за объявлением банка о достигнутой договоренности с держателями еврооблигаций на 750 млн долл. о продлении срока их погашения.

Fitch полагает, что, помимо еврооблигаций на сумму 750 млн долл. с погашением 27 апреля 2015 года, «Укрэксимбанк» будет вести переговоры с владельцами приоритетных еврооблигаций на сумму 600 млн долл. с погашением в январе 2018 года и субординированных облигаций на сумму 125 млн долл. с погашением в феврале 2016 года.

Агентство также подтвердило рейтинг приоритетного долга банка на уровне «С» и подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «ССС».

Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» договорился с кредиторами о реструктуризации своих евробондов на 750 млн долл.

При этом, как подчеркнуло Министерство финансов Украины, обращение государственного «Укрэксимбанка» к инвесторам о продлении срока погашения еврооблигаций не влияет на способность банка выполнять обязательства перед своими вкладчиками.

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Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.