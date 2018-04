Энергохолдинг Ахметова добился реструктуризации еврооблигаций на $200 миллионов

Крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК по решению Высшего суда Англии и Уэльса добился участия всех держателей еврооблигаций в реструктуризации долговых бумаг на 200 млн долларов, говорится в сообщении компании.

«По решению High Court of Justice of England and Wales все инвесторы принимают участие в реструктуризации еврооблигаций», - говорится в сообщении ДТЭК.

Как отметили в компании, обмен и Scheme of Arrangement (альтернативная процедура – УНИАН) одобрили 91,14% держателей еврооблигаций, имеющих право участвовать в тендере.

«По оговоренной в тендерном предложении процедуре компания воспользовалась Scheme of Arrangement. Всем держателям еврооблигаций предложены равные условия: возмещение в размере 20% от номинала ценных бумаг и обмен на новые еврооблигации с полным погашением в 2018 году», - говорится в сообщении ДТЭК.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года ДТЭК предложил держателям своих облигаций на сумму 200 млн долл. с погашением 28 апреля 2015 года реструктуризировать 80% долга.

В начале апреля ДТЭК сообщил, что достиг согласия с держателями 88,59% своих евробондов об обмене бумаг, и продлил срок обмена до 13 апреля.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

ДТЭК в 2014 году получил чистый убыток в размере 19,648 млрд грн, тогда как 2013 год компания закончила с чистой прибылью 2,98 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов, до уровня «С» с «ССС».