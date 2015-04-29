Китай резко ускорил экспансию в Европе

Число китайских инвестиционных проектов и поглощений на европейском рынке резко возросло - страны ЕС привлекают бизнесменов из КНР технологиями, инфраструктурой и известными брендами, пишет DW.

Инвесторы из КНР вошли в капитал испанского футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид), итальянского производителя шин Pirelli и французской туристической компании Club Med. За первые четыре месяца 2015 года - в капитал британской туристической компании Thomas Cook, спасли от банкротства немецкого производителя телевизоров Metz и купили швейцарское маркетинговое агентство Infront Sport & Media, торгующее, в частности, правами на телевизионные трансляции футбольных чемпионатов мира. А вскоре под контроль китайцев могут перейти греческий порт Пирей, нидерландское страховое общество Vivat и итальянский футбольный клуб AC Milan.

Читайте такжеГонтарева летит в Китай подписывать соглашение о торговле за гривни и юани на $2,4 миллиардаИ это - только самые громкие сделки, попавшие на ленты информационных агентств и в телевизионные выпуски новостей. Китайский бизнес ведет целенаправленную экспансию в Европе (прежде всего в Германии и Великобритании), темпы и масштабы которой растут буквально из года в год.

Если, к примеру, в Германии, по подсчетам немецкого отделения международной консалтинговой компании Ernst & Young (E&Y), инвесторы из КНР в 2009 году купили 2 фирмы, то в 2013 году - 28, а в 2014-м - 36. В Великобритании число таких поглощений за тот же период увеличилось с 13 до 26. Общее число подобных транзакций в Европе с 2007 года утроилось.

Однако китайская экспансия идет не только по пути поглощений существующих фирм (M&A), которые отслеживает и частично обслуживает E&Y. Одновременно растут число и объемы прямых инвестиций в создание новых производственных или сервисных предприятий. В этом деле Китай обогнал США.

"Новое китайское правительство намерено и дальше стимулировать международную экспансию китайских предприятий, чтобы повысить тем самым их конкурентоспособность на мировом рынке", - подтверждает эксперт по Китаю компании E&Y И Сунь (Yi Sun).