Ferrexpo продает 15,5% бразильской компании за $42 миллиона

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, договорилась о продаже 15,51% доли в бразильской горнорудной компании Ferrous Resources за 42 млн долл.

Как сообщила пресс-служба компании, потенциальным покупателем выступает бразильская компания IEP Ferrous Brazil.

В сообщении отмечается, что гарантии о завершении сделки отсутствуют из-за того, что покупателю необходимо еще получить разрешение бразильского антимонопольного регулятора.

При этом сообщается, что Ferrexpo намерена использовать доходы от продажи для реализации своих корпоративных целей.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Ferrexpo выкупила за 80 млн долл. стратегический пакет акций в 14,4% горнорудной компании Ferrous Resources, ведущей свою деятельность на месторождениях штата Минас-Жерайс в Бразилии.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее.