Индекс украинских акций на Варшавской бирже за месяц вырос на 3,5%
В апреле подорожали бумаги четырех из одиннадцати украинских компаний на ВФБ.
Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine завершил торги апреля на уровне 288,23 пункта, что на 3,5% выше показателя на конец марта, но ниже достигнутого в апреле и рекордного в этом году уровня в 301,7 пункта.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, в апреле подорожали бумаги четырех из одиннадцати украинских эмитентов на главной площадке польского фондового рынка.
Больше всего подорожали спекулятивные акции угледобывающей Sadovaya Group (+70%) и Milkiland (+25%), а также акции второй крупнейшей украинской компании на ВФБ, Astarta (+13,4%).
Производитель яиц и яичных продуктов Ovostar увеличил капитализацию почти на 5%.
Крупнейшая украинская компания на польском фондовом рынке Kernel за месяц подешевела на 5,5% на фоне снижения остальных компаний на 1-13%.
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WIG Ukraine на последнем закрытии находился на уровне на 18% выше, чем в конце прошлого года.
В апреле украинский индекс поднялся на фоне позитивной динамики основных индикаторов польского рынка, которые выросли на 4,4-5%.
Как сообщал УНИАН, первый квартал 2015 года WIG Ukraine завершил повышением на 14% после того, как в прошлом году на фоне агрессии России против Украины потерял более половины своей стоимости.