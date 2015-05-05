Яценюк уполномочил Яресько заключать договоры по госдолгу

Кабинет министров Украины уполномочил министра финансов Наталью Яресько заключать договоры и подписывать другие документы, касающиеся операций с государственным долгом.

Соответствующее распоряжение от 29 апреля опубликовано на сайте правительства.

«Уполномочить министра финансов заключать договоры и подписывать другие документы, необходимые для подготовки сделок с государственным долгом по государственным внешним заимствованиям и гарантированным государством долгам по внешним кредитам (займам), обслуживание и погашение которых осуществляется за счет средств государственного бюджета», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ожидает, что Украина сможет договориться с кредиторами о реструктуризации государственных долгов к первому пересмотру программы с Фондом в июне.

Одним из ключевых условий программы с МВФ является достижение договоренностей с кредиторами о частичной реструктуризации обязательств Украины по еврооблигациям, в рамках которых украинская сторона рассчитывает сэкономить на выплатах до 5,3 млрд долл. в 2015 году и до 15,3 млрд долл. в течение ближайших 4 лет.