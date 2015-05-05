«Метинвест» готовит держателям облигаций новые условия по отсрочке выплаты долгов

Горно-металлургическая группа «Метинвест» готовит новые изменения условий выплаты долгов по еврооблигациям, поскольку собрание держателей ценных бумаг, запланированное на 1 мая, не было проведено из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

«На собрании держателей облигаций… кворум, необходимый для собрания, не присутствовал, и поэтому заседание было отложено в соответствии с доверительным управлением», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «Метинвест» намерен в ближайшее время отправить держателям облигаций новое предложение по изменению условий выплаты долга, которое будет рассмотрено на следующем собрании.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля пресс-служба «Метинвеста» объявила, что компания находится в состоянии дефолта и начинает три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов была отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,7 млн долл., подлежащей к выплате в мае текущего года.

Планировалось, что в случае согласия владельцы еврооблигаций 2015 года получат вознаграждение в размере 5 долл. на каждые 1 тыс. долл. номинала бумаг. При этом погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 мая 2015 года - 10%, 31 января 2016 года - 90%.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.