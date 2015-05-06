Moody's подтвердило рейтинг энергохолдинга Ахметова с негативным прогнозом
Рейтинг подтвержден по итогам реструктуризации долга ДТЭК.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг крупнейшего частного энергохолдинга Украины ДТЭК на уровне «Са», одновременно подтвердив аналогичный рейтинг бондов холдинга на 750 млн долл. со сроком погашения в 2018 году.
Как говорится в сообщении агентства, размещенном на сайте Moody's, прогноз по рейтингу негативный.
«Рейтинг подтвержден по итогам обмена облигаций ДТЭК на 200 млн долл. со сроком погашения в апреле 2015 года на бумаги на 160 млн долл. со сроком погашения в марте 2018 года. В то же время, прогноз по рейтингу остается негативным», – говорится в сообщении агентства.
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Как сообщал УНИАН, в марте агентство Moody's снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «Ca» с «Caa3», выдав по рейтингам негативный прогноз. Рейтинговые действия были обусловлены проведением переговоров по реструктуризации части государственного долга, включая долги по евробондам государства, государственных холдингов и по муниципальным бумагам Киевской городской администрации.