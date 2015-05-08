"Метинвест" Ахметова делает вторую попытку договориться о реструктуризации долга

Горно-металлургическая группа "Метинвест" инициировала повторное внесение поправок в условия выплаты долгов по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму 1,153 млрд долл., говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, компания предлагает отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций 2015 года (общая сумма 113,65 млн долл.) с 20 мая текущего на 31 января 2016 года.

В случае согласия на предложение «Метинвеста», владельцы еврооблигаций 2015 года получат 5 долл. вознаграждения на каждые 1 тыс. долл. номинала. При этом погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня текущего года – 25%, а 31 января 2016 года – оставшиеся 75%.

В сообщении отмечается, что собрание держателей созывается на 1 июня в Лондоне, а решение по изменению условий еврооблигаций должны быть одобрены 75% голосов. Заявки держателей еврооблигаций принимаются до 29 мая.

Кроме того сообщается, что вознаграждение держателей евробондов 2017 и 2018 годов составит 2,5 долл. на каждые 1 тыс. долл. номинала ценных бумаг.

Компания также заявила, что не смогла осуществить в полном объеме выплаты по предэкспортному финансированию (PXF) 10 марта и 10 апреля, поэтому направила просьбу об отсрочке до 10 мая, а также сообщила о необходимости освободиться от других обязательств, которые связаны с техническим дефолтом в соответствии с условиями финансирования.

"Метинвест" уточняет, что по состоянию на 7 мая предложение по отсрочке было одобрено большинством, но не всеми кредиторами, из-за чего компания объявила дефолт по предэкспортному финансированию на 178 млн долл. При этом сообщается, что компания не имеет уверенности в полной оплате 484 млн долл. по предэкспортному финансированию, которые необходимо выплатить до 31 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля пресс-служба «Метинвеста» объявила, что компания находится в состоянии дефолта и начинает три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов была отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,65 млн долл., подлежащей к выплате в мае текущего года.

Планировалось, что в случае согласия владельцы еврооблигаций 2015 года получат вознаграждение в размере 5 долл. на каждые 1 тыс. долл. номинала бумаг. При этом погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 мая 2015 года - 10%, 31 января 2016 года - 90%.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.