Nestle готова купить Roshen максимум за $1 миллиард, Порошенко хочет $3 миллиарда

Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий компания Nestle может купить кондитерскую компанию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко, за 1 млрд долл., сообщает Bloomberg.

Однако, по данным агентства, эта сумма является втрое ниже цены, предложенной руководством украинской компании.

«Roshen оценивается владельцами примерно в 3 млрд долл. Но единственным потенциальным покупателем, проявляющим какой-то интерес к украинскому активу, является Nestle SA, готовая заплатить не более 1 млрд долл.», - отметили в Bloomberg. При этом в агентстве обратили внимание, что в самой Nestle комментировать возможную покупку Roshen отказываются.

Как подчеркнули в Bloomberg, Roshen является самым дорогим активом, принадлежащим президенту Порошенко. «Он основал компанию в 1996 году путем объединения дюжины предприятий по производству конфет, шоколада, печенья, которые сам же и контролировал. Компания стала крупнейшим производителем кондитерских изделий в Украине и заметным игроком рынка во всем центрально-европейском регионе с фабриками в России, Литве и Венгрии», - говорится в сообщении Bloomberg.

Ранее президент Порошенко отмечал, что готов продать свою кондитерскую компанию, однако продажа, по словам президента, может произойти лишь тогда, когда в Украину придут инвесторы. Продажей Roshen по инициативе президента занимается инвесткомпания Rothschild, в деятельность которой Порошенко не вмешивается.

Согласно действующей Конституции Украины, президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

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Справка УНИАН. Корпорация Roshen - крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, принадлежит президенту Петру Порошенко. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.