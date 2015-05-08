Nestle готова купить Roshen максимум за $1 миллиард, Порошенко хочет $3 миллиарда
Эта сумма является втрое ниже цены, предложенной руководством украинской компании
Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий компания Nestle может купить кондитерскую компанию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко, за 1 млрд долл., сообщает Bloomberg.
Однако, по данным агентства, эта сумма является втрое ниже цены, предложенной руководством украинской компании.
«Roshen оценивается владельцами примерно в 3 млрд долл. Но единственным потенциальным покупателем, проявляющим какой-то интерес к украинскому активу, является Nestle SA, готовая заплатить не более 1 млрд долл.», - отметили в Bloomberg. При этом в агентстве обратили внимание, что в самой Nestle комментировать возможную покупку Roshen отказываются.
Как подчеркнули в Bloomberg, Roshen является самым дорогим активом, принадлежащим президенту Порошенко. «Он основал компанию в 1996 году путем объединения дюжины предприятий по производству конфет, шоколада, печенья, которые сам же и контролировал. Компания стала крупнейшим производителем кондитерских изделий в Украине и заметным игроком рынка во всем центрально-европейском регионе с фабриками в России, Литве и Венгрии», - говорится в сообщении Bloomberg.
Ранее президент Порошенко отмечал, что готов продать свою кондитерскую компанию, однако продажа, по словам президента, может произойти лишь тогда, когда в Украину придут инвесторы. Продажей Roshen по инициативе президента занимается инвесткомпания Rothschild, в деятельность которой Порошенко не вмешивается.
Согласно действующей Конституции Украины, президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.
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Справка УНИАН. Корпорация Roshen - крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, принадлежит президенту Петру Порошенко. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.