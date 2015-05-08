Антимонопольный комитет разрешил народному депутату купить неплатежеспособный «Омега Банк»

Антимонопольный комитет разрешил корпорации «Ukrainian Business Group», владельцем которой является народный депутат Украины Руслан Демчак, приобрести созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц «Переходной банк» на базе неплатежеспособного «Омега Банка», сообщается на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "Украинская бизнес группа" на приобретение акций "Переходного банка", созданного Фондом гарантирования вкладов физических лиц для выведения неплатежеспособного банка "Омега Банк" с рынка, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении комитета.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк".

Читайте такжеОпубликован список наименее трудолюбивых депутатовГлавной причиной отнесения трех банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных, эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.

Руслан Демчак уже имеет опыт в банковской сфере. Ему раньше принадлежал «Эрдэ Банк», который был признан неплатежеспособным в 2012 году.