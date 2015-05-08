Киев выплатил 10 миллионов долларов долга зарубежным кредиторам

Банк "Хрещатик", как платежный агент Киевского городского совета, выплатил проценты по облигациям внешнего займа, выпущенным в 2005 году на общую сумму 250 млн долл. США.

Как сообщает сегодня пресс-служба банка "Хрещатик", выплата состоялась вчера, 7 мая.

"Сумма выплаты составляет 10 млн долларов США. Проценты выплачены своевременно и в полном объеме. Таким образом Киевский муниципалитет в очередной раз подтвердил свой статус надежного заемщика, который гарантированно обслуживает все свои обязательства даже в сложных экономических условиях, формируя тем самым положительную кредитную историю на внутреннем и международном рынках заимствований", - отмечается в сообщении банка.

Читайте такжеЯресько: очень критично закончить переговоры о реструктуризации в мае-июнеВнешний займ Киевского городского совета в размере 250 млн долларов США осуществлен в 2005 году под 8% годовых сроком на 10 лет. Лид-менеджерами по этому займу Киевсовета выступили банки Citigroup и Credit Suisse.