У депутата Демчака отрицают его причастность к покупающей «Омега Банк» корпорации

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил корпорации Ukrainian Business Group (UBG), основателем которой является народный депутат Украины Руслан Демчак, приобрести созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц «Переходной банк» на базе неплатежеспособного «Омега Банка», сообщается на сайте АМКУ.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что депутат Демчак продолжает владеть корпорацией UBG.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь депутата Юлия Бенцлер, депутат вышел из состава акционеров группы в 2011 году.

«Демчак вышел из состава акционеров еще в 2011 году, сейчас собственник Александр Стецюк», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк".

Читайте такжеНацбанк обнаружил нарушения законодательства в действиях руководства "Дельта Банка" Главной причиной отнесения трех банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных, эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.

UBG раньше принадлежал «Эрдэ Банк», который был признан неплатежеспособным в 2012 году.

В сентябре 2012 года Демчак был арестован по подозрению в незаконных финансовых операциях, в частности, его обвиняли в «отмывании» 50 млн грн, затем все обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств. В 2014 году Демчак стал народным депутатом от президентской партии «Блок Петра Порошенко».