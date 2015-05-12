Кабмин передал ГП "Антонов" в состав "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины передал госпредприятие "Антонов", входящее в авиахолдинг "Антонов", в состав государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные оборонно-промышленные предприятия страны.

Данное решение закреплено распоряжением Кабмина от 31 марта 2015 г. № 269 и опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, целостный имущественный комплекс госпредприятия "Антонов" был передан в состав "Укроборонпрома" из сферы управления Министерства экономического развития.

Как сообщал УНИАН, "Антонов" в начале мая начал летные испытания нового транспортного самолета Ан-178, торжественная выкатка которого состоялась в начале апреля текущего года. По оценкам руководства предприятия, потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц. Компания подписала соглашения на поставку 12 новых Ан-178 в Азербайджан и Китай.

"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом до 39,3 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.