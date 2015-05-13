Кабмин одобрил приватизацию более 300 госпредприятий

Кабинет министров Украины одобрил приватизацию в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №271 от 12 мая "О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году", опубликованном на сайте правительства.

В перечне также присутствует ряд предприятий, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия, государственные угольные предприятия и шахты, концерн "Укрторф", научно-производственное объединение "Электронмаш", "Президент-Отель".

Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин поручил Фонду государственного имущества в 2015 году обеспечить выставление на продажу указанных объектов через конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона без установления ограничений для допуска участников, кроме случаев, предусмотренных законодательством, и с учетом установленных санкций.

Помимо этого, правительство поручило Минэкономразвития и Фонду госимущества при необходимости проводить специальные встречи с инвесторами.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения масштабной приватизации объектов государственной собственности предлагает запретить российским компаниям и структурам, связанным каким-либо образом с финансированием терроризма и сепаратизма на востоке Украины, участвовать в приватизации украинских объектов государственной собственности.