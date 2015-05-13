У Яценюка решили продать 13 государственных морпортов

Кабинет министров Украины одобрил приватизацию в текущем году 13 стивидорных компаний, включив их в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015 году, после исключения их из Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Об этом говорится в постановлении Кабмина №271 от 12 мая "О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году", опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, предлагается приватизировать Мариупольский морской торговый порт, Морской торговый порт (МТП) "Южный", Ильичевский МТП, Одесский МТП, Измаильский МТП, Бердянский МТП, Николаевский МТП, Белгород-Днестровский МТП, Херсонский МТП, Ренийский МТП, Усть-Дунайський МТП, Скадовский МТП и Специализированный морской порт "Октябрьск".

Кабмин также внес в список для приватизации национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинское Дунайское пароходство (УДП).

Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады. Согласно документу, Кабмин поручил Фонду государственного имущества в 2015 году обеспечить выставление на продажу указанных объектов через конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона без установления ограничений для допуска участников, кроме случаев, предусмотренных законодательством, и с учетом установленных санкций. Помимо этого, правительство поручило Минэкономразвития и Фонду госимущества при необходимости проводить специальные встречи с инвесторами.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отмечал, что министерство рассматривает вопрос об исключении портов из списка стратегических объектов, чтобы они были объектами государственно-частного партнерства или какой-либо другой формы сотрудничества.

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, курирующего морехозяйственный комплекс, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо для приватизации.

Морские порты Украины в 2014 году увеличили перевалку грузов по сравнению с 2013 годом на 4% - до 142,79 млн тонн, из них государственные стивидоры переработали 48,63 млн тонн, что на 3,3% меньше показателя за 2013 год, частные стивидоры через все причалы – 94,16 млн тонн, что на 8,3% больше показателя 2013 года.

Украинское Дунайское пароходство в 2014 году получило 8,4 млн грн чистой прибыли, а также увеличило объем перевозок грузов по сравнению с 2013 годом на 3,3% - до 2,59 млн тонн.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.