Украина на форуме в Париже представит французским инвесторам объекты приватизации

Украина и Франция планируют провести в Париже большой инвестиционный форум, который позволит нашей стране представить французским инвесторам объекты приватизации и сферы развития двухстороннего торгового-экономического сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров премьер-министра Украины Арсения Яценюка с президентом Франции Франсуа Олландом.

«В рамках представления инвестиционного потенциала Украины Арсений Яценюк и Франсуа Олланд договорились провести в Париже инвестиционный саммит уже осенью этого года, - сообщили в пресс-службе. – Как подчеркнул глава правительства, масштабная приватизация и начало функционирования зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 года открывают новые возможности для торговли и инвестиционных проектов».

Яценюк, по информации пресс-службы, также отметил борьбу с коррупцией, как приоритет работы украинского правительства и пригласил французских экспертов в качестве консультантов по борьбе с отмыванием денег и расследованию коррупционных преступлений, совершенных бывшими украинскими чиновниками.

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, Яценюк и Олланд обсудили выполнение Минских соглашений. «Премьер-министр Украины проинформировал президента Олланда о шагах украинской стороны по неукоснительному выполнению Минских соглашений, - отметили в пресс-службе. - В свою очередь, президент Олланд отметил важную роль международного сообщества по поддержке Украины, ее европейского выбора и реформ».

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Как сообщал УНИАН, премьер Яценюк 13 мая находится с рабочим визитом во Франции, где запланированы его переговоры с руководством страны, руководством Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, а также представителями деловых кругов Франции.

Ранее Кабмин уже анонсировал проведение инвестиционных форумов - в Германии и США – в июне и июле, с участием первых лиц государства. В частности, немецко-украинский бизнес-форум состоится в конце июня в Берлине, а украинско-американский бизнес-форум – 13 июля в Вашингтоне. Украину будет представлять делегация во главе с премьер-министром Яценюком.

28 апреля, в Киеве прошла международная конференция в поддержку реформ в Украине, которая собрала представителей 53 стран, включая глав правительств и ключевых еврокомиссаров. Первоначально конференция планировалась как донорский форум в поддержку Донбасса, однако позднее от этой идеи отказались в пользу проведения нескольких мероприятий.