Украина за 4 месяца выполнила годовой план приватизации всего на 0,7%

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-апреля составили 113,6 млн грн - это 0,7% от установленного на текущий год плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в Фонде госимущества, основные поступления от приватизации в размере 100 млн грн были получены в январе от продажи 21,86% акций Ильичевского судоремонтного завода.

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По информации ФГИУ, в январе-апреле в бюджет поступило также 354,3 млн грн от аренды госимущества, что составляет 65% от установленного на 2015 год плана.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.