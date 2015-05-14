Депутаты отказались менять механизм приватизации

Верховная Рада Украины после нескольких попыток так и не смогла принять в первом чтении проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного имущества" (относительно механизма приватизации) (№2464).

Как передает корреспондент УНИАН, ранее, в ходе утреннего пленарного заседания, депутаты сделали несколько попыток проголосовать за этот законопроект. На вечернем заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир Гройсман поставил вопрос о возвращении к голосованию, однако для этого не набралось достаточного количества голосов.

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Законопроектом предлагалось внести некоторые изменения в закон о приватизации, в частности, отменить обязательное искусственное дробление пакета акций при выставлении на приватизацию того или иного объекта приватизации.

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Также предлагалось в Закон “О приватизации государственного имущества” внести следующие изменения: пункт 4 части третьей статьи 184 исключить; в части первой статьи 185 пункт 1 изложить в следующей редакции: “1) принадлежащие государству пакеты акций акционерных обществ предлагаются к продаже на фондовых биржах, кроме случаев, определенных в пункте 3 настоящей части”, а пункт 4 - исключить.