Французские министры приедут учить украинцев прозрачной приватизации

Высшее руководство Франции приедет в Украину для консультаций в вопросе проведения прозрачной приватизации с привлечением иностранных инвесторов, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг.

«Мы договорились с президентом и премьером Франции о том, что министр экономики и министр аграрной политики Франции прибудут в Украину с той целью, чтобы дать нам возможность провести честную и прозрачную приватизацию не под украинских олигархов, а под реальных инвесторов с Запада», - сказал он.

Также премьер-министр отметил, что западные инвесторы, кроме значительного финансового потенциала, могут привнести новые стандарты корпоративного управления государственной собственностью, которая должна быть приватизирована, в том числе и в наиболее перспективные сектора экономики Украины - энергетический и аграрный.

«Перед приездом французских министров приедет техническая миссия, которая должна будет сделать все для того, чтобы украинская аграрная продукция отвечала европейским стандартам», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением "О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году", утвердил перечень из 286 объектов госсобственности, подлежащих приватизации. При этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

В списке приватизации на текущий год присутствуют Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром», ряд морских портов, компания «Центрэнерго», а также оставшиеся госдоли в предприятиях тепловой генерации и облэнерго.