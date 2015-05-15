Fitch понизило рейтинг «Укрзализныци» до уровня ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») до уровня «RD» (Restricted Default - ограниченный дефолт - УНИАН) с «ССС».

Об этом говорится в сообщении агентства.

В отчете сообщается, что понижение рейтинга до "RD" обусловлено объявлением "Укрзалиныци" о невозможности выплаты долгов по некоторым двусторонним кредитным соглашениям с украинскими кредиторами.

Fitch также снизило до преддефолтного уровня "С" с "СС" долгосрочный РДЭ в иностранной валюте и рейтинг долгосрочных облигаций Shortline Plc на 500 млн долл., по которым «Укрзализныця» является поручителем.

Согласно отчету, понижение РДЭ в иностранной валюте до уровня "C" обусловлено объявлением компанией о переговорах с кредиторами по реструктуризации ее внутреннего и внешнего долга.

Также в агентстве считают, что предстоящая реструктуризация негативно скажется на сроках погашения финансовых обязательств.

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«Предстоящая реструктуризация может привести к существенному ухудшению условий (включая удлинение сроков погашения) относительно первоначальных контрактных условий по финансовым обязательствам компании», – считают в Fitch.

Как сообщал УНИАН, 12 мая исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Максим Бланк заявил, что предприятие сообщило кредиторам о наступлении технического дефолта. По словам Бланка, "Укрзализныця" намерена реструктуризировать внутренний и внешний долг на сумму около 32 млрд грн в ближайшие два месяца. При этом Бланк уточнил, что под реструктуризацию не подпадают долги "Укрзализныци" перед Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи.