Экс-главу ГФС Билоуса предлагают назначить главой Фонда Госимущества

Кабинет министров предложил Верховной Раде назначить Юрия Терентьева главой Антимонопольного комитета Украины и Игоря Билоуса - главой Фонда государственного имущества Украины.

Об этом говорится в проектах постановлений правительства, опубликованных на веб-портале Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, коалиция в конце апреля утвердила кандидатуру Игоря Билоуса на должность председателя Фонда госимущества Украины и представила его кандидатуру на рассмотрение премьер-министру Арсению Яценюку.

Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню соответственно.

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Ранее правительственная комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы, созданная по предложению премьер-министра Арсения Яценюка, завершила свою работу, обработав порядка 250 жалоб представителей бизнеса, и рекомендовала правительству оставить в должности главу службы Игоря Билоуса и уволить его заместителей Хоменко и Макаренко.

Однако о своей отставке объявил и глава ГФС Игорь Билоус. Правительство приняло его отставку и уволило по предложению комиссии заместителей Билоуса.

Новым главой ГФС стал Роман Насиров.