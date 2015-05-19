Кредиторы готовы ускорить переговоры с Украиной без списания части долга

Комитет кредиторов Украины заявил в понедельник, что доволен желанием Киева ускорить переговоры о реструктуризации долга, но повторил, что возражает против какого-либо списания основной суммы задолженности.

Об этом сообщает Рейтер.

"Как было объявлено ранее, комитет представил министерству детальное предложение, которое, по мнению комитета, соответствует целям министерства, без сокращения суммы основного долга", - говорится в заявлении комитета.

Группа кредиторов, точный состав которой до сих пор так и не раскрыт, заявила, что состоит из фондов, которыми управляют или которые консультируют BTG Pactual Europe, Franklin Advisers., TCW Investment Management Company и T. Rowe Price Associates, которые держат примерно $8,9 миллиарда украинского долга.

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Комитет кредиторов также не видит причин, почему "содержательные обсуждения этого важного вопроса не могут начаться незамедлительно".