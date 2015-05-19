В Украине до конца года проведут международный аудит стратегических компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины рассчитывает провести международный аудит крупнейших государственных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики страны, до конца года.

Об этом сообщил журналистам министр Айварас Абромавичус.

«Мы хотим запустить процесс. Предварительно порядка 47 крупнейших компаний должны пройти международный аудит», - сказал министр. При этом он уточнил, что аудит должны провести компании «большой четверки» или международные компании с необходимым опытом и репутацией.

Как сообщал УНИАН, топ-100 государственных предприятий, занимающих 90% государственного сектора экономики, за 9 месяцев 2014 года аккумулировали 80 млрд грн убытка, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на Международной конференции в поддержку Украины 28 апреля.

«Жестокая реальность показывает, что эти компании за первые 9 месяцев 2014 года аккумулировали убытки в размере до 80 млрд грн», - сказал он.

Читайте такжеУкраина на форуме в Париже представит французским инвесторам объекты приватизации

По словам министра, указанные предприятия по размеру и качеству активов должны были бы приносить большую прибыль.

Также Абромавичус отметил, что за первые 9 месяцев 2014 года топовые госпредприятия выплатили лишь 500 млн грн дивидендов в государственный бюджет, что эквивалентно процентной ставке в менее чем 2%.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что государственные активы сильно недооценены и при проведении соответствующего аудита и корпоратизации смогут стать чрезвычайно привлекательными для зарубежных инвесторов.