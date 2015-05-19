Рада назначила Билоуса председателем Фонда госимущества
Билоус до марта этого года возглавлял Государственную фискальную службу
Верховная Рада Украины назначила Игоря Билоуса председателем Фонда государственного имущества Украины.
За это решение проголосовали 258 народных депутатов.
Инициатором назначения был Кабинет министров.
Читайте такжеЭкс-главу ГФС Билоуса предлагают назначить главой Фонда ГосимуществаНапомним, 23 марта 2015 года Игорь Билоус сложил с себя полномочия главы ГФС. Кабмин принял его отставку, а также уволил двоих заместителей главы ГФС – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко.
Игорь Билоус проработал в должности руководителя главного фискального органа страны немногим более года. До этого он возглавлял инвестиционно-банковское управление инвесткомпании "Ренессанс Капитал» в Украине и странах Центрально-Восточной Европы. Ранее работал в инвестиционном банке UBS, где возглавлял украинский бизнес.