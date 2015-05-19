Кабмин хочет получить право вводить мораторий на выплату внешних долгов

Кабинет министров разрабатывает проект закона о предоставлении правительству права вводить мораторий на выплату внешних долгов, сообщил УНИАН источник в правительстве.

«Речь идет о предоставлении Кабмину права объявлять мораторий на выплату части внешнего долга. Это не коснется внутренних выплат и не повлияет на стабильность банковской системы, - отметил источник. – Кроме того, в перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами».

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Также, по информации источника, правом на мораторий Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци».