Яресько: Кабмин может ввести мораторий на долговые выплаты при провале переговоров с кредиторами

Правительство может воспользоваться своим правом приостановить выплаты по внешним обязательствам коммерческим кредиторам в рамках принятого Верховной Радой закона, если переговоры о реструктуризации не будут успешно завершены в установленные сроки.

Об этом сообщается на странице Министерства финансов Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на выступление министра финансов Наталии Яресько в телеэфире.

«Законопроекты, которые были приняты, просто предоставляют правительству возможность в случае необходимости остановить оплаты по этим кредитам в процессе переговоров. Если, например, наши переговоры не будут своевременно доведены до конца, если мы будем не в состоянии прийти к решению на прозрачной, добросовестной основе, тогда это рычаг, который мы можем использовать», - сказала Яресько.

Министр пояснила, что мораторий будет касаться только конкретного списка международных коммерческих обязательств, не включая государственные банки, «Укрзализныцю» и украинские внутренние долги.

Также Яресько напомнила, что двусторонние и многосторонние официальные партнеры Украины присоединились к поддержке нашей страны, и теперь украинские власти просят принять участие в этом процессе и международных коммерческих кредиторов.

«Никто не хочет дойти до этого, но это побуждает ускорить наши переговоры. Я думаю, что ни кредиторы, ни мы не хотим ухудшения финансового состояния Украины», - добавила министр.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года. Представляя проект закона, премьер-министр Арсений Яценюк обратился к кредиторам с предложением прислушаться к предложению правительства и реструктуризировать долги Украины на условиях, которые предложило правительство.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Согласно последнему заявлению Министерства финансов, Комитет кредиторов - владельцев внешних долговых обязательств Украины выражает неготовность участвовать в переговорах. Минфин напомнил, что Украина и владельцы ее долговых обязательств должны договориться о проведении реструктуризации с достижением приемлемого уровня долговой нагрузки и обслуживания долга в рамках программы с Международным валютным фондом до июня.